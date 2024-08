Boxing preview, Aug. 9: Four finals, four gold medalists

Schedule

The following 2024 Paris Olympics boxing finals are set to take place today at Roland Garros stadium:

Men’s 71kg Gold Medal Match – 3:30 p.m. ET

M. Verde Alvarez (MEX)

A. Muydinkhujaev (UZB)

Women’s 50kg Gold Medal Match – 3:47 p.m. ET

B. Cakiroglu (TUR)

Y. Wu (CHN)

Men’s 92kg Gold Medal Match – 4:34 p.m. ET

L. Mullojonov (UZB)

L. Alfonso Dominguez (AZB)

Women’s 66kg Gold Medal Match – 4:51 p.m. ET

L. Yang (CHN)

I. Khelif (ALG)

Updates to come …

