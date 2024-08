How to watch water polo at the Paris Olympics: TV and stream schedule

Water polo at the 2024 Paris Olympics will air on NBC, USA Network, CNBC, and E!, and stream on Peacock and NBC Olympics platforms starting on Saturday, July 27. Dates: July 27 – August 11

When does water polo start and end at the 2024 Paris Olympics?

Water polo will start on Saturday, July 27 and conclude on Sunday, August 11. There will be live coverage of water polo on the following dates:

Women’s tournament: Saturday, July 27 to Saturday, August 10

Saturday, July 27 to Saturday, August 10 Men’s tournament: Sunday, July 28 to Sunday, August 11

How do I stream water polo at the 2024 Paris Olympics?

The complete water polo schedule, including TV listings, is also available on the NBCOlympics.com schedule page.

All live streams are also available to watch on mobile, tablet and connected TV devices via the Peacock, NBC and NBC Olympics apps.

Paris Olympics: Water Polo Live Streaming Schedule

(all times Eastern, subject to change) Date/Time Event Stream Sat, 7/27

8:00-9:25a Women’s Group A: NED vs. HUN Peacock, NBCOlympics.com Sat, 7/27

9:35-11a Women’s Group B: GRE vs. USA Peacock, NBCOlympics.com Sat, 7/27

12:30-1:55p Women’s Group B: ESP vs. FRA Peacock, NBCOlympics.com Sat, 7/27

2:05-3:30p Women’s Group A: AUS vs. CHN Peacock, NBCOlympics.com Sun, 7/28

4:30-5:55a Men’s Group B: AUS vs. ESP Peacock, NBCOlympics.com Sun, 7/28

6:05-7:30a Men’s Group B: SRB vs. JPN Peacock, NBCOlympics.com Sun, 7/28

9:00-10:25a Men’s Group A: ITA vs. USA Peacock, NBCOlympics.com Sun, 7/28

10:35a-12p Men’s Group A: CRO vs. MNE Peacock, NBCOlympics.com Sun, 7/28

1:30-2:55p Men’s Group B: FRA vs. HUN Peacock, NBCOlympics.com Sun, 7/28

3:05-4:30p Men’s Group A: ROU vs. GRE Peacock, NBCOlympics.com Mon, 7/29

8:00-9:25a Women’s Group B: FRA vs. ITA Peacock, NBCOlympics.com Mon, 7/29

9:35-11a Women’s Group B: USA vs. ESP Peacock, NBCOlympics.com Mon, 7/29

12:30-1:55p Women’s Group A: CHN vs. NED Peacock, NBCOlympics.com Mon, 7/29

2:05-3:30p Women’s Group A: HUN vs. CAN Peacock, NBCOlympics.com Tues, 7/30

4:30-5:55a Men’s Group B: AUS vs. SRB Peacock, NBCOlympics.com Tues, 7/30

6:05-7:30a Men’s Group A: CRO vs. ITA Peacock, NBCOlympics.com Tues, 7/30

9:00-10:25a Men’s Group B: JPN vs. FRA Peacock, NBCOlympics.com Tues, 7/30

10:35a-12p Men’s Group A: USA vs. ROU Peacock, NBCOlympics.com Tues, 7/30

1:30-2:55p Men’s Group A: MNE vs. GRE Peacock, NBCOlympics.com Tues, 7/30

3:00-4:30p Men’s Group B: ESP vs. HUN Peacock, NBCOlympics.com Weds, 7/31

8:00-9:25a Women’s Group A: NED vs. AUS Peacock, NBCOlympics.com Weds, 7/31

9:35-11a Women’s Group A: CAN vs. CHN Peacock, NBCOlympics.com Weds, 7/31

12:30-1:55p Women’s Group B: ITA vs. USA Peacock, NBCOlympics.com Weds, 7/31

2:05-3:30p Women’s Group B: ESP vs. GRE Peacock, NBCOlympics.com Thurs, 8/1

4:30-5:55a Men’s Group A: GRE vs. USA Peacock, NBCOlympics.com Thurs, 8/1

6:05-7:30a Men’s Group B: SRB vs. ESP Peacock, NBCOlympics.com Thurs, 8/1

9:00-10:25a Men’s Group B: FRA vs. AUS Peacock, NBCOlympics.com Thurs, 8/1

10:35a-12p Men’s Group A: ITA vs. MNE Peacock, NBCOlympics.com Thurs, 8/1

1:30-2:55p Men’s Group A: ROU vs. CRO Peacock, NBCOlympics.com Thurs, 8/1

3:00-4:30p Men’s Group B: HUN vs. JPN Peacock, NBCOlympics.com Fri, 8/2

8:00-9:25a Women’s Group A: AUS vs. CAN Peacock, NBCOlympics.com Fri, 8/2

9:35-11a Women’s Group B: GRE vs. ITA Peacock, NBCOlympics.com Fri, 8/2

12:30-1:55p Women’s Group B: USA vs. FRA Peacock, NBCOlympics.com Fri, 8/2

2:05-3:30p Women’s Group A: CHN vs. HUN Peacock, NBCOlympics.com Sat, 8/3

4:30-5:55a Men’s Group B: ESP vs. JPN Peacock, NBCOlympics.com Sat, 8/3

6:05-7:30a Men’s Group A: CRO vs. GRE Peacock, NBCOlympics.com Sat, 8/3

9:00-10:25a Men’s Group B: AUS vs. HUN Peacock, NBCOlympics.com Sat, 8/3

10:35a-12p Men’s Group A: MNE vs. USA Peacock, NBCOlympics.com Sat, 8/3

1:30-2:55p Men’s Group B: SRB vs. FRA Peacock, NBCOlympics.com Sat, 8/3

3:00-4:30p Men’s Group A: ITA vs. ROU Peacock, NBCOlympics.com Sun, 8/4

8:00-9:25a Women’s Group A: HUN vs. AUS Peacock, NBCOlympics.com Sun, 8/4

9:35-11a Women’s Group B: ITA vs. ESP Peacock, NBCOlympics.com Sun, 8/4

12:30-1:55p Women’s Group A: CAN vs. NED Peacock, NBCOlympics.com Sun, 8/4

2:05-3:30p Women’s Group B: FRA vs. GRE Peacock, NBCOlympics.com Mon, 8/5

6:00-7:25a Men’s Group B: HUN vs. SRB Peacock, NBCOlympics.com Mon, 8/5

7:35-9:00a Men’s Group B: AUS vs. JPN Peacock, NBCOlympics.com Mon, 8/5

9:10-10:35a Men’s Group A: GRE vs. ITA Peacock, NBCOlympics.com Mon, 8/5

12:30-1:55p Men’s Group A: CRO vs. USA Peacock, NBCOlympics.com Mon, 8/5

2:00-3:30p Men’s Group B: FRA vs. ESP Peacock, NBCOlympics.com Mon, 8/5

3:30-5:05p Men’s Group A: ROU vs. MNE Peacock, NBCOlympics.com Tues, 8/6

8:00-9:25a Women’s Quarterfinal 1: Canada vs. Spain Peacock, NBCOlympics.com Tues, 8/6

9:35-11a Women’s Quarterfinal 2: Netherlands vs. Italy Peacock, NBCOlympics.com Tues, 8/6

1:00-2:25p Women’s Quarterfinal 3: Australia vs. Greece Peacock, NBCOlympics.com Tues, 8/6

2:35-4p Women’s Quarterfinal 4: Hungary vs. Greece Peacock, NBCOlympics.com Weds, 8/7

8:00-9:25a Men’s Quarterfinal 1: Croatia vs. Spain Peacock, NBCOlympics.com Weds, 8/7

9:35-11a Men’s Quarterfinal 2: Greece vs. Serbia Peacock, NBCOlympics.com Weds, 8/7

1:00-2:25p Men’s Quarterfinal 3: USA vs. Australia Peacock, NBCOlympics.com Weds, 8/7

2:35-4p Men’s Quarterfinal 4: Italy vs. Hungary Peacock, NBCOlympics.com Thurs, 8/8

7:00-8:25a W Classification Match 1 Peacock, NBCOlympics.com Thurs, 8/8

8:35-10a Women’s Semifinal 1 Peacock, NBCOlympics.com Thurs, 8/8

12:00-1:25p W Classification Match 2 Peacock, NBCOlympics.com Thurs, 8/8

1:35-3:00p Women’s Semifinal 2 Peacock, NBCOlympics.com Fri, 8/9

7:00-8:25a Men’s Classification Match 1 Peacock, NBCOlympics.com Fri, 8/9

8:35-10a Men’s Semifinal 1 Peacock, NBCOlympics.com Fri, 8/9

12:00-1:25p Men’s Classification Match 2 Peacock, NBCOlympics.com Fri, 8/9

1:35-3:00p Men’s Semifinal 2 Peacock, NBCOlympics.com Sat, 8/10

3:00-4:25a W Classification Match 3 Peacock, NBCOlympics.com Sat, 8/10

4:35-6a Women’s Bronze Final

